Dalmonte: "Niente alibi, dobbiamo dare tutto"

"Vorrei evitare di dire cose scontate, prima di una partita dal significato evidente. Oggi dobbiamo buttare in campo tutto quello che abbiamo a disposizione e che è nelle nostre possibilità. Sappiamo il valore di Forlì".

Così il coach fortitudino Luca Dalmonte presenta la partita di oggi. Si spinge a dare la presenza di Candussi "quasi certa" mentre c’è un dubbio su Fantinelli ("non ho risposte"). Si dilunga invece su Thornton: "Ha delle criticità fisiche che sta gestendo, ma ciò non deve incidere sulle prestazioni, ma deve fornire un apporto, che ha saputo darci solo in maniera ondivaga. Altre analisi andranno fatte a bocce ferme". Dunque chiosa: "Noi pensiamo a chi saremo a prescindere dalle condizioni. Niente alibi".

E anche se oggi è decisiva, Dalmonte non vuole pensare al futuro o rimpiangere il passato: "Servirà un grande equilibrio emotivo, questa è una gara che ha un peso specifico superiore. A Pistoia abbiamo giocato una gara che non è andata a buon fine per una serie di episodi: quel che serve è evitare sbandate emotive. Sesti o settimi? Pensiamo solo a Forlì".

In casa Fortitudo è stata una settimana tutt’altro che tranquilla, con le parole del vicepresidente Matteo Gentilini sulla possibile acquisizione della società: "A questo rispondo con il silenzio e questa è una risposta. Ora pensiamo a Forlì".