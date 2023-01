De Gori: "Forlì, finalmente puoi guardare in su"

di Marco Lombardi

Tu chiamale, se vuoi, emozioni. Il Forlì ha ritrovato la vittoria e il secondo posto, ma deve ringraziare Enrico ‘Batman’ De Gori, protagonista nel bene e nel male del 2-1, tribolatissimo, inflitto domenica allo Scandicci. Mai sollecitato per tutto il primo tempo, nella ripresa l’estremo difensore biancorosso ha dapprima travolto, con un’uscita a valanga, un avversario, consentendo ai toscani di accorciare le distanze di rigore, poi si è riscattato con gli interessi in zona Cesarini quando ha aperto il mantello ed è planato sul secondo penalty, così blindando il bottino pieno e consentendo al Forlì di sgranocchiare due punticini alla capolista Giana Erminio (+9), fermata sul pari anche a Pistoia.

"Sono contento di essere riuscito a dare una mano alla squadra con l’ultimo intervento – ha scandito De Gori –, però in occasione del primo rigore, malgrado si trattasse di una situazione difficile da gestire, avrei potuto essere più lucido e fermarmi in piedi… Credevo che Gianassi avrebbe concluso a rete, invece è stato furbo alzando modicamente la palla e io, evidentemente, l’ho agganciato… Certo, non mi è parso un rigore così eclatante, ma in quei casi l’arbitro è orientato a concedere la massima punizione; ripeto, mi fossi fermato un attimo prima, forse, avrei potuto sperare che l’avversario mi colpisse...". Il portiere biancorosso ha, poi, rivelato di aver studiato, tramite video, il rigorista dello Scandicci, Cristian Brega, colui il quale ha trasformato il primo penalty, ammettendo di essere rimasto sorpreso perché "nella stragrande maggioranza dei casi calcia di potenza a incrociare oppure centralmente, mentre questa volta ha effettuato un saltello". Sul secondo rigorista, invece, De Gori ha ammesso: "Di lui non avevo visto niente. Tuttavia, mentre sistemava la palla sul dischetto, ho notato con la coda dell’occhio che guardava alla mia destra e ho intuito che fosse una mossa per fuorviarmi; mi sono detto che lì non l’avrebbe messa e, fortunatamente, ho avuto ragione: è andata bene".

La classifica, frattanto, ammicca al Forlì. "Questa vittoria ce la siamo meritata, a maggior ragione a fronte delle due buone prestazioni precedenti, con Prato e Lentigione, nelle quali non siamo riusciti a fare risultato pieno. Sarebbe stato un vero peccato gettare alle ortiche altri due punti. Certo, una volta arrivati qui vorremmo continuare a divertirci guardando in alto e non a chi ci segue…", ha chiosato De Gori.

La parola, infine, alla difesa. "È stata una vittoria importantissima, fondamentale e doppiamente importante, in quanto Pistoiese e Giana Erminio hanno diviso la posta in palio e, dietro di noi, il Carpi ha perso", ha affermato il centrale Marco Maini. Quanto alla partita: "Per un 80% positiva, mentre per il restante 20%, nel quale abbiamo accusato un blackout, siamo stati anche un pizzico fortunati. L’importante però era vincere".

Il prossimo turno il Forlì giocherà a Corticella in anticipo al sabato (ore 14.30), per prepararsi all’infrasettimanale di mercoledì 8 febbraio Forlì-Bagnolese.