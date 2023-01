Derby a Ravenna, aperta la prevendita per il settore ospiti

Si avvicina il derby di Ravenna (palla a due domenica alle ore 18) e scatta la prevendita per il settore ospiti riservato ai tifosi forlivesi. Come d’abitudine, sono due le tipologie di biglietti in vendita: tribuna bassa (poltrone, settori C Est e B Est) e tribuna alta (settori G Est e H Est). La prima è disponibile al prezzo di 22 euro, mentre la seconda a 17, con riduzioni previste per universitari con badge, under 18 e over 65 (12 euro). In entrambi i settori, i bambini sotto i 6 anni entrano gratuitamente.

I biglietti possono essere acquistati esclusivamente presso i seguenti punti vendita Vivaticket: Edicola Bartolucci (via Seganti 3A), La Caffetteria (via Ravegnana 146A), Tabaccheria Casadei Stefano (via Saffi 56, a Forlimpopoli) e Ticketando (via Italo Calvino 77, a Forlimpopoli). Non è possibile acquistare i biglietti online, né al PalaDeAndrè il giorno della partita. Al costo del biglietto va aggiunto il diritto di prevendita e viene richiesto il documento di identità per la registrazione anagrafica.