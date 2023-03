Derby caldissimo tra Udine e Cividale

Terzultima giornata di regular season nel campionato di A2, per un turno che promette scintille. Due i campi principali: a Udine, l’Apu priva dello squalificato Alessandro Gentile (in settimana i friulani hanno firmato Giancarlo Sacco come assistente senior) ospita Cividale per un derby bollente, che, oltre al campanile, mette in palio punti importanti per la seconda fase; a Mantova, invece, i padroni di casa ospitano Ravenna per una sfida delicatissima per la corsa salvezza: l’OraSì arriva al match in gran fiducia ma arrabbiata per i 4 punti persi dopo il forfait di Ferrara; i virgiliani non potranno contare sull’ex Udine Sherrill, appena arrivato ma fermo per un problema fisico. Sfide testa-coda, invece, per Cento e Pistoia, impegnate rispettivamente a San Severo e a Chieti, mentre chiude il programma la frizzante sfida tra Rimini e Nardò. Turno di riposo, invece, per la Fortitudo, che avrebbe dovuto sfidare Ferrara nel posticipo. Ecco la classifica (rivoluzionata dopo il ritiro del Kleb): Forlì 36; Pistoia* e Cento* 30; Udine 24; Cividale* e Fortitudo 22; Rimini*, Chiusi e Nardò 18; Mantova 16; Chieti 14; Ravenna e San Severo 12.

Ogni * una partita in meno.