Di Lorenzi-Golfieri, coppia d’oro al Riviera

I golfisti romagnoli hanno preso parte ai due appuntamenti in calendario al Golf Riviera, nello scorso weekend, sfidando il meteo. Le gare sono iniziate con una tappa dell’Ocean’s Cup, giocata con formula a coppie. Davide Di Lorenzi e Marco Golfieri hanno battuto avversari e campo completando le 18 buche in 66 colpi, quattro meno del par previsto per i professionisti. Nella categoria netta Stefano Marchionni e Federico Pietanesi (42) hanno ottenuto la vittoria al termine di un avvincente testa a testa con Alessandro Nanni e Roberto Bianchi, staccati di una sola lunghezza. Cristiano Giorgetti e Nicoletta Michelini (39) sono stati premiati quale miglior coppia mista. Poi giocatori nuovamente in campo in cerca di punti preziosi per la finale del circuito Bretagna Tour. Matteo Bernabé ha vinto la gara con 76 colpi mentre Mirko Orazi (32), Alessandro Leardini (33) e Alberto Ferri (33) si sono imposti nelle tre categorie nette. Alle loro spalle rispettivamente Enrico Bernabé (32), Andrea Vitali (32) e Giacomo Antonelli (29).

Andrea Ronchi