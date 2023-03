Domani alle ore 13 in palio col Carlino 5 biglietti gratis

Questa settimana, in occasione del match casalingo della Pallacanestro 2.015, fa ritorno anche il gioco del Carlino che mette in palio cinque biglietti per assistere alla gara contro Cremona che apre la seconda fase. La nostra iniziativa, grazie alla collaborazione con la società di viale Corridoni, prosegue dunque anche oltre la regular season. E così i nostri lettori più fedeli potranno aggiudicarsi uno degli omaggi che garantiscono un posto nel parterre. Come? Il gioco è semplicissimo: occorre chiamare la nostra redazione al numero 0543.453201 alle ore 13 in punto di domani. I più fortunati e veloci a prendere la linea, tra una telefonata e l’altra, si aggiudicheranno i biglietti.