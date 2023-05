Domani due casse per il settore Giallo: abbonati e non

Procede a gonfie vele la prevendita per gara1 di domani e gara2 di martedì sera, nei punti vendita autorizzati e online. In vista della prima sfida playoff contro Chiusi, inoltre, la biglietteria dell’Unieuro Arena sarà aperta anche oggi dalle ore 9 alle 13. Quindi, domani aprirà alle 17.30 (un’ora e mezza prima della palla a due; in vendita esclusivamente biglietti per gara1): il consiglio è di arrivare in anticipo per evitare code. Per l’acquisto dei biglietti relativi al settore Giallo, ci saranno due casse: una dedicata agli abbonati e una per gli altri.

Domani al Palafiera, inoltre, sarà possibile anche ritirare negli spazi merchandising la t-shirt celebrativa dei playoff, in omaggio a chi acquista contemporaneamente (entro domani) i biglietti per gara1 e gara2. La maglietta è anche in vendita a 10 euro, 17 acquistandone due.