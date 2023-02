Domani in palio cinque biglietti di parterre per il derby di domenica con Ferrara

In vista del match di domenica prossima in programma all’Unieuro Arena contro Ferrara (inizio alle ore 18), si tiene ovviamente anche questa settimana il gioco del Carlino che mette in palio, in collaborazione con la Pallacanestro 2.015, cinque biglietti omaggio per assistere alla sfida. I lettori potranno aggiudicarsi uno di questi tagliandi gratuiti, che garantiscono un posto nel settore parterre, chiamando la nostra redazione domani al numero 0543.453201 alle ore 13 in punto. Come al solito, saranno i cinque più veloci e fortunati a prendere la linea, tra una telefonata e l’altra, quelli che si aggiudicheranno i biglietti. Prosegue intanto la prevendita allestita dalla società, nelle consuete rivendite e online su pallacanestroforli.vivaticket.it. Domenica biglietteria aperta dalle 17.