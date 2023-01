Domenica c’è Chieti: prevendita e domani 5 biglietti omaggio

Stasera si torna in campo in Coppa Italia, ma domenica c’è già l’impegno casalingo di campionato contro Chieti, di cui è in corso la prevendita. I biglietti che potranno essere acquistati presso Tabaccheria Framar (viale Gramsci 98), Edicola Bartolucci (via Seganti 3A), La Caffetteria (via Ravegnana 146A), Tabaccheria Casadei Stefano (via Saffi 56, Forlimpopoli) e Ticketando (via Calvino 77, Forlimpopoli). I prezzi: parterre gold 60 euro, parterre rosso 45 euro, parterre low cost 35 euro, centrale numerato 28 euro, curva numerata 22 euro, terzo anello 13 euro. Al costo va poi aggiunto il diritto di prevendita. Sono previste riduzioni per Under 12 e 16, Over 65, universitari e persone con disabilità e invalidità.

Torna poi il gioco del Carlino, che mette in palio cinque biglietti omaggio per assistere alla sfida dal parterre dell’Unieuro Arena. Per aggiudicarsene uno, sarà sufficiente chiamare la nostra redazione allo 0543.453201 alle ore 13 in punto di domani.