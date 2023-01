Donati e Bonatesta scatenati: Forlì passa anche a Sassuolo

Colpo Querzoli a Sassuolo. Forlì soffre, ma stende la Kerakoll 1-3 (23-25, 22-25, 25-15, 21-25) e chiude il girone d’andata al terzo posto a quota 26 (-2 dalla zona playoff). Mariella e soci hanno prevalso in attacco (42% contro il 40% dei padroni di casa) e in ricezione (48% di positive contro 44%), ma hanno lasciato a desiderare dai 9 metri (19 errori) e a muro, a dispetto di 9 block, sporcando pochissimi palloni e faticando a contenere l’ottimo Bigarelli (21 punti), tra i migliori in campo insieme a Donati (top scorer con 26 punti, conditi da 3 ace e 4 block) e Bonatesta (21 punti e 3 ace).

Primo set a fisarmonica: la Kerakoll parte di buzzo buono (5-2 e 8-6), poi incassa la rimonta della Querzoli (12-15). La risposta sassolese non si fa attendere: 18-17. Ma è solo un fuoco di paglia perché alla distanza esce Forlì, che ribalta e s’impone di corto muso (23-25) grazie a un attacco vincente di Bonatesta. Galvanizzata, la Querzoli riparte di slancio nel secondo parziale: 3-8, poi 9-15. Sassuolo sbanda, poi aggiusta la mira (20-23); non abbastanza però per evitare di capitolare nuovamente sotto un monster block del tentacolare Andrea Pirini. Terzo atto cannibalizzato da Sassuolo: 8-5, poi 16-8 e 21-10. Non pervenuta Forlì (25-15).

Sprint Kerakoll all’alba del quarto set: 8-6. I neroverdi difendono il vantaggio fino a metà del guado (16-14), quando Forlì alza i giri, sorpassa (19-20) e, complice un attacco flop di Vellani, taglia il traguardo: 22-25.

Tabellino Querzoli: Mariella 4, N. Kunda ne, Ravaglioli ne, M. Pirini 5, Fabbri ne, Bonatesta 21, Berti (L), Donati 26, Del Grosso, D. Nassi ne, Soglia, A. Pirini 2, Porcellini 9, E. Nassi ne. All.: G. Kunda.

m. lo.