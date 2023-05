Dopo 5 mesi, Forlì si gode Sanford Da Chiusi a Chiusi: l’impatto è totale

di Simone Casadei

Sale la tensione in casa Pallacanestro 2.015. Chiuso ogni possibile discorso sul fronte mercato (la deadline era ieri), ora si comincerà a fare sul serio con il debutto nei playoff. Domani all’Unieuro Arena sbarcherà infatti la San Giobbe Chiusi, avversaria che susciterà senz’altro un ricordo ‘particolare’ per un elemento del roster forlivese: si tratta di Vincent Sanford.

Sì, perché la guardia Usa ha disputato la sua prima ‘vera’ partita in biancorosso proprio contro la compagine senese, il 7 dicembre scorso sempre in via Punta di Ferro, pochi giorni dopo aver giocato 13 minuti a San Severo. Cinque mesi con indosso la maglia dell’Unieuro, dunque, in cui Sanford ha saputo lanciare lampi del suo talento e della sua intelligenza cestistica, facendosi apprezzare dai tifosi forlivesi.

‘Vee’ non è infatti di certo catalizzatore e terminale principale della maggioranza delle azioni offensive costruite da Forlì. Per intendersi, non è il classico ‘mangia-palloni’ a cui diverse squadre affidano la propria stagione. Al contrario, ha compiuto importanti passi in avanti anche sul piano della propensione difensiva (aspetto tutt’altro che banale), innalzando il livello di attenzione ed energia, di pari passo a quello del collettivo biancorosso. Una volta conosciuti i nuovi compagni di squadra e i dettami dello staff tecnico, tutto ciò è stato a dir poco lampante.

A confermarlo sono i numeri. Sempre ottimi e costanti, ma comunque rappresentativi innanzitutto di un giocatore di sistema. Capace di rendersi sempre utile alla squadra a costo di far da secondo se non addirittura terzo violino, alle spalle di Adrian e di capitan Cinciarini. Così, i numeri del girone Rosso (12,6 punti a partita, tre volte sopra i 20 punti nella singola partita) sono stati confermati nel girone Giallo (13 punti). Ha giocato circa 3’ in più ad uscita rispetto alla prima fase. In calo la percentuale realizzativa dall’arco (22% contro il precedente 31%: è evidente la preferenza per le penetrazioni) e assist (1,8 contro 2,9), ma ciò che balza agli occhi è il computo dei recuperi. Ne ha ‘acchiappati’ ben due ad allacciata di scarpe, esattamente il doppio rispetto alla prima fase, con un picco di 7 nel match di ritorno contro Cremona. È al top nel girone Giallo.

Insomma, Sanford è una delle chiavi di volta del sistema Unieuro. Il suo impatto sulla squadra è fondamentale nelle due fasi di gioco – spesso nei momenti clou del match –, nonostante alcune volte passi quasi inosservato. Forlì si augura che ora, nei playoff, il contributo del suo americano rimanga tale, in particolar modo quando il livello si alzerà dalla potenziale semifinale contro una tra Udine e Cividale.