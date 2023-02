Dovi vince ancora: è una MotoGp Legend

di Ugo Bentivogli

Festeggia la Romagna intera per l’ingresso di Andrea Dovizioso nella MotoGp Legends Hall of Fame a pochi mesi dal suo ritiro. Il forlivese è il secondo romagnolo dopo Marco Simoncelli ad essere ammesso tra i grandissimi delle due ruote. Immediatamente dopo Valentino Rossi, col quale ha diviso a lungo la scena in MotoGp, Andrea Dovizioso – oserito oro nella Hall of Fame assoeme al tedesco Hans-Georg Anscheidt – verrà ufficialmente premiato, per il suo ingresso tra i big della MotoGp, in occasione del Gran Premio del Mugello 2023 che si terrà il prossimo 11 giugno.

"Quando me l’hanno annunciato – ha dichiarato lo stesso Dovizioso alla notizia – sono rimasto davvero sorpreso. Leggere i nomi delle altre leggende dà una bella sensazione. Ho avuto una lunga carriera, ma non mi aspettavo di essere inserito fra le leggende e certamente non così presto. È un vero onore. Non vedo l’ora di tornare a visitare il paddock: il fatto che la cerimonia si svolga durante il Gran Premio d’Italia è davvero speciale. Sono molto felice".

Dovizioso è stato campione del mondo della classe 125 nell’anno di grazia 2004 chiuso con 5 vittorie e 5 secondi posti su 16 gare: ben 293 punti per il forlivese, davanti allo spagnolo Hector Barbera (202) e a Roberto Locatelli (192). Il debutto di Dovizioso nel MotoMondiale era arrivato il 3 giugno 2001, sempre nella 125 su Aprilia, nell’unica gara che corse quell’anno nel mondiale, dopo aver vinto Civ e Cev nella stessa classe.

Il titolo 2004 ha aperto a Dovizioso le porte della quarto di litro, nella quale è stato grande protagonista per tre anni, senza tuttavia vincere mai il Mondiale, piazzandosi, però, prima terzo nel 2005 dietro a Pedrosa e Stoner, poi due volte secondo nelle due annate successive, sempre alle spalle di Lorenzo ‘Parafuera’.

Proprio l’ultimo secondo posto lo ha portato in MotoGp: ha debuttato il 9 marzo 2008 ottenendo un fantastico quarto posto alle spalle di Stoner, Lorenzo e Pedrosa ma davanti a Valentino Rossi, quinto. La prima vittoria nella classe regina è arrivata l’anno successivo in Gran Bretagna – dove già aveva vinto in 250 –, il 26 luglio, battendo Colin Edwards e Randy de Puniet. Nel 2013 il passaggio in Ducati: gli inizi con la Rossa di Borgo Panigale (nella foto è con la divisa della moto italiana) sono stati difficili, ma Dovizioso nel 2014 ha ottenuto i primi due podi – saranno 101 in totale, di cui 61 in MotoGp – con la Desmosedici sino all’esplosione nel triennio 2017-2019, quando ha conteso il titolo a Marc Marquez ogni anno, piazzandosi secondo alla fine in tutte e tre le annate. Soprattutto nel 2017 è caduto nei giri finali dell’ultim gara, mentre era ancora matematicamente in lizza per il titolo.

Dopo un breve periodo lontano dalle gare, Dovizioso è tornato a fine 2021 come pilota satellite Yamaha e si è ritirato dopo il Gp di Misano dell’anno scorso. Ora, è entrato a far parte del club delle MotoGp Legends.