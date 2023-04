Due settori biancorossi

Quello di sabato sera, a Treviglio, sarà un incrocio fondamentale per il prosieguo del girone Giallo di Cinciarini e compagni. Con l’auspicio di poter contare su un discreto manipolo di tifosi biancorossi al seguito, quindi, la Pallacanestro 2.015 ha comunicato ieri le informazioni relative all’acquisto dei biglietti per la gara del PalaFacchetti.

In accordo col club lombardo, saranno disponibili due differenti settori per la tifoseria ospite: la gradinata non numerata e la tribuna numerata (che si troverà alle spalle della panchina Unieuro). Il primo è in vendita al costo di 15 euro, con riduzione a 10 euro per over 65 e per coloro che rientrano nella fascia d’età tra 11 e 21 anni; al di sotto degli 11 anni è gratuito. La tribuna numerata, invece, è acquistabile a 20 euro, il ridotto a 15 euro per coloro che hanno fra i 6 e i 21 anni e, infine, per gli over 65 (gratuito fino ai 6 anni non compiuti). La biglietteria del palasport aprirà alle 19.45, un’ora prima della palla a due. Per seguire Forlì in terra bergamasca, è attiva anche la prevendita online su midaticket.it. Non ci sono, qui, le restrizioni che avevano contrassegnato l’ultima trasferta al PalaDozza.