Due settori riservati alla Baltur Arena

Sono in vendita da ieri i biglietti per assistere all’esordio in campionato della Pallacanestro 2.015, domenica (ore 18) nella trasferta di Cento, destinazione tradizionalmente calda per i sostenitori forlivesi. Ai tifosi biancorossi, presso l’impianto emiliano, è stato riservato il settore ospiti (colore blu) e il settore Verde. Per il primo, è possibile prenotare i biglietti disponibili in sede in viale Corridoni 10 (aperta oggi dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 20, sabato nella fascia oraria 9-13), al costo di 20 euro. Il titolo d’accesso andrà poi materialmente ritirato domenica alla biglietteria della Baltur Arena. I biglietti per il settore Verde, invece, sono già acquistabili al prezzo di 36 euro (22 euro per gli under 18, mostrando un documento d’identità), anche online su ticketsms.it.