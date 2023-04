E’ già scattata la prevendita per il big match

Sale la febbre in vista dell’impegno di domenica contro Cantù (palla a due anticipata di un’ora: si gioca alle 17) e la Pallacanestro 2.015 ha già provveduto ad attivare la prevendita. Biglietti disponibili tramite i ‘soliti’ canali, vale a dire nei punti vendita Vivaticket di Forlì e Forlimpopoli, nonché online (pallacanestroforli. vivaticket.it). Per chi ha l’abbonamento la partita, al pari di tutte le altre del girone Giallo, è già inclusa nella tessera stagionale. I prezzi dei tagliandi a tariffa intera, invariati rispetto alla prima fase: parterre Gold 60 euro, parterre Rosso 45 euro, parterre low cost 35 euro, centrale numerato (Verde) 28 euro, curva numerata (Arancione) 22 euro, secondo anello (Giallo non numerato) 13 euro. Sono previste riduzioni per under 12 (gratuito nel Giallo, solo al botteghino), under 16 (sconto del 50%) e over 65 (sconto del 10%). La biglietteria dell’Unieuro Arena, il giorno del match, aprirà alle ore 16.