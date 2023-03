E’ il giorno del Duathlon Forlì, partenza e arrivo in piazza Saffi

Spazio oggi in centro alla 3ª edizione del Duathlon Forlì (podismo e ciclismo) con partenza e arrivo in piazza Saffi. Oltre 500 i partecipanti in una gara che sarà anche valida per il titolo regionale. Dalle ore 9 il via con le gare giovanili (Duathlon Kids), circa 200 i ragazzi al via dai 6 ai 18 anni. Quindi alle 12.15 inizia la gara femminile e alle 12.30 quella maschile. Il percorso partendo dal circuito all’interno del centro storico di 5 km, per la prima parte podistica, raggiungerà poi Roncadello per il tratto ciclistico di 20 km, per concludersi in piazza Saffi con l’ultimo tracciato di 2,5 km di corsa. Attenzione alle limitazioni al traffico: saranno ovviamente chiuse le strade interessate dal tracciato, con ‘passaggi’ solo per i residenti.