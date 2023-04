E l’Edelweiss festeggia anche l’imbattibilità

Un entusiasmo incontenibile e contagioso, con una cornice di pubblico altrettanto festoso per celebrare l’immediato ritorno dell’Edelweiss Jolly in Prima Categoria. Domenica scorsa presso l’Antistadio3 di viale Spazzoli si sono tenuti i festeggiamenti (nella foto) per il primo posto della squadra allenata di mister Simone Bertaccini conquistato nel girone M di Seconda.

Nell’ultimo match stagionale l’undici forlivese, che aveva centrato la promozione matematica già la settimana scorsa, ha completato il ‘percorso netto’ che l’ha vista imbattuta nelle 26 gare stagionali: il tutto centrando con la 20ª vittoria riportata con un netto 3-1, ai danni dei ravennati del Romagna, in virtù delle reti di Grisolini, Bubani e Brandino. Una marcia trionfale sottolineata con le maglie celebrative preparate ad hoc dal presidente del club Pier Roberto Pierucci.

Dopo il triplice fischio della gara la stura ai festeggiamenti a sottolineare il rilancio della società forlivese fondata nel 1946. Al successo della prima squadra, poi, si è aggiunto quello della compagine Juniores, a completamento di una stagione calcistica da incorniciare. Per la società biancazzurra, assai attiva sul territorio con gli oltre 470 tesserati nel settore giovanile ed agonistico, è alle viste l’incontro con il sindaco Gian Luca Zattini, che si terrà presso la residenza comunale.

f. p.