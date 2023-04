E l’Unieuro adesso è anche su TikTok

La Pallacanestro 2.015 è sbarcata anche su TikTok. Da pochi giorni, infatti, appassionati e tifosi forlivesi potranno restare al passo col mondo biancorosso anche sulla community particolarmente diffusa tra i giovani, seguendo l’account @pallforli. Nel proprio canale ufficiale, il club si racconterà con contenuti esclusivi attraverso video emozionali che seguiranno i trend proposti dalla piattaforma e non solo. Piattaforma leader per quanto riguarda i contenuti creativi e virali, TikTok si basa su un format veloce e video-centrico che registra oltre un miliardo di utenti attivi. Disponibile per iOs e Android, è una delle app più scaricate nel mondo.