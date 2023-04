È sfida anche in tema di impianti sportivi

Questa domenica sul parquet dell’Unieuro Arena ci saranno in palio due punti pesantissimi per entrambe le squadre. I padroni di casa, in particolare, in caso di vittoria, sarebbero certi del primo posto nel girone Giallo, senza badare a differenza canestri o altro. Ma quella tra Forlì e Gruppo Mascio Treviglio è una sfida che va oltre il confronto sul campo. Sarà anche un incrocio ‘speciale’ tra due società che nel futuro prossimo giocheranno in palasport tirati a lucido, se non addirittura del tutto nuovi. Gli impianti sportivi non vincono le partite, ma lasciano trasparire le ambizioni delle compagini.

Per ciò che riguarda il Palafiera, il discorso è ben noto. In estate partiranno infatti importanti lavori di restyling della struttura, per renderla più moderna e funzionale alle diverse esigenze sportive e non. Oltre che sugli impianti (compresi quelli di illuminazione e tecnologici), dunque, si provvederà al rifacimento esterno ed interno, con nuovi seggiolini installati in tutti i settori. Nel prossimo campionato si dovrà convivere coi lavori in corso, ma il risultato finale ripagherà dello ‘sforzo’.

Non si sono invece ancora alzati i veli sul nuovo palasport di Treviglio, che dovrebbe sorgere da zero andando così, di fatto, a sostituire il PalaFacchetti. Il progetto della nuova struttura, ad ogni modo, è già stato finalizzato ed è pronto ad essere appaltato. Al punto che, giusto una ventina di giorni fa, una delegazione della Blu Basket è stata ricevuta niente di meno che dal presidente federale Gianni Petrucci, al quale è stata presentata l’iniziativa del club.

"Si tratta di un investimento importante – ha affermato il presidente di Treviglio, Stefano Mascio –, che abbraccerà tutto il territorio. Il presidente Petrucci ha accolto con grande entusiasmo il nostro progetto".

Insomma, anche se si andrà un po’ per le lunghe, anche Treviglio vuole dotarsi di un impianto all’altezza della massima serie. La promozione, del resto, è l’obiettivo stagionale dichiarato della società lombarda. Forlì, al contrario dei prossimi avversari, può però già contare su un’Unieuro Arena capiente e ‘calda’, su un pubblico in grado di fare la propria parte in occasione di sfide di alta classifica come quella in arrivo.

Simone Casadei