Eccellenza, il Cava Ronco vuol continuare a vincere In Seconda, il Santa Sofia può tornare in testa

Stasera si giocano un turno infrasettimanale e un recupero per le squadre forlivesi.

In Eccellenza, per la 31ª giornata, il Cava Ronco ospita alle 20.30 il Valsanterno sul sintetico dell’Antistadio 1. I rivali sono in piena zona playout. La squadra allenata da mister Muccioli (nella foto) è reduce dal blitz in trasferta (1-2) centrato sul campo del Del Duca Grama che ha interrotto una incredibile serie di nove pareggi consecutivi. Classifica: Victor San Marino 72; Progresso 61; Russi 60; Sampaimola 58; Savignanese 52; Granamica 50; MedicinaFossatone 49; Diegaro 46; Cava Ronco, Castenaso 43; Bentivoglio 40; Pietracuta 39; Tropical Coriano, Masi Torello 38; Classe 33; Sant’Agostino 29; Valsanterno 21; Comacchiese 16; Cattolica 15; Del Duca Grama 13.

Recupero importante, sempre stasera (20.30), per il gruppo N di Seconda Categoria. Al campo sportivo Brusati il Santa Sofia deve disputare il match la 16ª giornata col Ronta. L’undici mister Pani è alla ricerca dei tre punti per tornare in vetta alla classifica scavalcando il Deportivo Roncadello: l’attuale capolista a sua volta sfiderà il Ronta per un recupero fra una settimana. Nella stessa serata saranno recuperate anche Around-Real Cava e Sporting Predappio-Collinello. Classifica: Deportivo Roncadello* 36; Santa Sofia* 35; Sporting Predappio*, Real Cava* 30; Rubicone Calisese, Pioppa gattolino 29; Collinello* 28; Capanni 27; Ronta** 24; Borghigiana*, Dismano Utd 22; Aurora 20; Around* 15; Virtus San Mauro* 13. Ogni * una partita in meno.

Franco Pardolesi