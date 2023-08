Ecco i giochi amatoriali Mille atleti attesi in città

Tornano in Italia dopo otto anni e saranno ospitati dalla Romagna i giochi mondiali amatoriali, ’Csit World Sport Game’ che, quest’anno, si svolgeranno tra Forlì e altri sei comuni del territorio, cioè Riccione, Misano Adriatico, Cesena, Cesenatico, Ravenna e Cervia. Dal 5 al 10 settembre, con l’organizzazione curata dall’Aics, l’associazione Italiana Cultura e Sport, oltre mille atleti, dai 14 ai 60 anni di età, provenienti da 40 paesi diversi, parteciperanno alle gare che si svolgeranno negli spazi messi a disposizione dai comuni.

"Un’occasione per la città, un motivo di lustro", osserva Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia ed ex assessora al Comune, che ha assistito alla presentazione dell’iniziativa. "Una manifestazione all’insegna della sostenibilità ecologica" secondo Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque, che sottolinea l’importanza di perseguire l’obiettivo di abbattere il consumo della plastica: "Romagna acque sostiene questi eventi, con l’obiettivo di caratterizzarne l’elemento ecologico. Saranno distribuite borracce – continua Bernabè – per scoraggiare l’acquisto di bottiglie di plastica e regaleremo un albero a ogni Comune che ospiterà gli eventi sportivi in calendario".

A Forlì, gli atleti potranno gareggiare al Palaromiti, al PalaMarabini, presso il campo scuola comunale Carlo Gotti e l’Unieuro Arena, dove, in particolare, si svolgerà la danza sportiva.

"Ci saranno anche esibizioni di danze folkloristiche – dice Fabio Bosco, direttore dell’Accademia di danza sportiva–. Tra queste, la frusta romagnola". Per il sindaco Gian Luca Zattini si tratta di un regalo alla città e a tutta la Romagna. "Abbiamo vissuto momenti tremendi – dice il primo cittadino – e, questa per noi è una grande opportunità, dal punto di vista turistico, perché è una vetrina che non ha prezzo: gli atleti torneranno nel loro Paese e racconteranno il nostro territorio e la nostra accoglienza. Ci insegna anche che lo sport non ha età". Le gare saranno all’insegna della solidarietà: "Quello che conta delle medaglie che consegneremo agli atleti, non è il loro valore – osserva Maurizio Toccafondi, vicepresidente vicario dell’Aics – ma il contenuto in amicizia e la volontà di integrazione".

"Vogliamo aiutare il territorio a lasciarsi alle spalle la tragedia appena vissuta – spiega Bruno Molea, presidente internazionale di Csit –. Saremo anche al Palaromiti, con centinaia di persone che". L’evento è anche l’occasione per far conoscere a un pubblico più vasto specialità poco note, come il Mamanet. Con le regole semplificate della pallavolo,è dedicata alle mamme e alle donne over 30 ed è nata con l’obiettivo di aiutare le neomamme a trovare nuovi momenti di socializzazione. "È a metà tra la pallavolo e la palla rilanciata – spiega Cristina Masti, capitana della squadra forlivese di Mamanet denominata ’Giove’ –. A Forlì si pratica da oltre dieci anni, con la partecipazione di diverse decine di donne". Alla presentazione dell’evento sono intervenuti anche il vicesindaco del comune di Forlì Daniele Mezzacapo, Catia Gambadori, presidente di Aics Forlì-Cesena e Maurizio Gardini, presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Paola Mauti