Ecco le date e gli orari ufficiali dei match

L’esordio nei playoff della compagine forlivese si avvicina e, nella giornata di ieri, sono state ufficializzate le date del primo turno contro l’Umana Chiusi; Forlì che esordirà, come già anticipato dai vertici del club pochi giorni fa, nel tardo pomeriggio di domenica prossima, con la palla a due di gara1 fissata per le ore 19 all’Unieuro Arena. Sulle stesse tavole si tornerà quindi in campo quarantott’ore più tardi, in occasione di gara2 che andrà in scena alle 20.30 di martedì.

La serie, quindi, si sposterà in Toscana: gara3 a Chiusi si giocherà venerdì 19 sempre con inizio alle ore 20.30. Se la sfida dovesse proseguire ulteriormente, le eventuali gara4 e gara5 si terranno domenica 21 alle 18 (a Chiusi) e mercoledì 24 alle 20.30 (a Forlì).

Attenzione alle date delle altre serie del tabellone Oro. La sfida tra Vanoli Cremona e Agrigento, ad esempio, scatterà sabato sera e quindi gara2 si giocherà di lunedì; questo per agevolare il successivo viaggio in Sicilia. Udine e Cividale, invece, dovrebbero dare il via alle danze solo lunedì sera causa raduno degli alpini, mentre gara2 tra Cento e Fortitudo si giocherà mercoledì 17.