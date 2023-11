Ed è colpo grosso ai Tricolori paralimpici: a Lijoi due medaglie d’oro e un argento

Ancora un fine settimana trionfale per Marco Lijoi (a sinistra nella foto, col suo tecnico), alla due giorni dei Campionati Italiani Finp, la Federazione Italiana del Nuoto Paralimpico, in vasca corta, al polo natatorio di Ostia. Il nuotatore ipovedente della Rari Nantes Romagna di Forlì ha vinto il titolo per il secondo anno consecutivo, nei 100 rana, nella categoria S12, ritoccando il suo personale (1’37’’35). Dopo la prima gara, disputata sabato pomeriggio, nella mattinata successiva ha conquistato il secondo posto nei 100 stile libero in 1’23’’50, a pochi decimi dal suo record.

Non pago dei risultati raggiunti, Lijoi ha vinto la gara dei 100 misti, siglando, per di più, il nuovo record italiano di categoria – sempre la S12 – fermando il cronometro sul 1’38’’06. Il campione forlivese, ha espresso tutta la sua soddisfazione per i risultati raggiunti, visto anche lo stop forzato di quasi un anno per motivi di salute: "Tanta era l’emozione e l’adrenalina per il ritorno alle competizioni, ma più grande è stata la gioia per aver mantenuto i miei personali e aver raggiunto questi risultati in gara. Tutto frutto di un gran lavoro individuale e di squadra col mio tecnico di fiducia, Mattia Fabiani".

Ugo Bentivogli