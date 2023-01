Edelweiss e Santa Sofia sognano la fuga

Ripartono i campionati di Seconda e Terza Categoria. Ecco gli impegni forlivesi.

Seconda Categoria (15ª giornata, domani alle 14.30): nel girone M la capolista Edelweiss (36) ospita il Lugo (14). Altre gare: Modigliana (25)-San Pancrazio (12) e Romagna (12)-Vecchiazzano (15). In settimana il Modigliana ha vinto la finale di coppa del gruppo M superando per 3-1 il RubiconeCalisese grazie alle reti di Sow, Brunetti e Roselli: continuerà il torneo con le altre vincitrici. Nel girone N il Santa Sofia, in fuga con 26 punti, ospita il Pioppa Gattolino (16). Poi Deportivo Roncadello (23)-Dismano Utd (16), Rubicone Calisese (20)-Real Cava (21) e Sporting Predappio (19)-Virtus San Mauro (9).

Terza Categoria (14ª giornata, oggi alle 14.30): Atletico Dovadola-Real Meldola, Bertinoro-Sanzili Cesena, Junior Gambettola-Bagnolo, San Colombano Italtex-Longianese, Union Sammartinese-Real Cesenatico. Domani: ArtusiAnna-Fiumanese. Rinviata Vigne-Sporting Valbidente.