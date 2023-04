Edelweiss Jolly in festa: missione già compiuta

di Franco Pardolesi

Obiettivo centrato. Imponendosi di misura sul campo del Godo domenica l’Edelweiss Jolly ha vinto il campionato di Seconda Categoria con una giornata d’anticipo. Dopo la retrocessione dell’anno scorso la storica società forlivese, fondata nel 1946, ha centrato l’immediato ritorno in Prima Categoria con un ‘percorso netto’ fatto di 19 vittorie e sei pareggi e con la bellezza di 63 punti conquistati nelle 25 gare disputate nel gruppo M. Un successo centrato grazie a un attacco nel quale Matteo Benvenuti ha segnato la bellezza di 18 reti, seguito a quota 13 dall’esperto Cristopher Brandino, alla nona vittoria in carriera nei campionati giocati tra l’Eccellenza e la Seconda Categoria, e da Filippo Zannoni autore di 12 reti.

"Quest’anno la società ha fatto le cose in grande – conferma il mister biancazzurro Simone Bertaccini – per riportare la squadra in Prima Categoria: i patron Marco e Roberto Pierucci hanno programmato al meglio la stagione rimanendo sempre vicini al gruppo. Importante l’inserendo del direttore sportivo Gianluca Fabbri, che ha allestito una squadra importante rinforzando adeguatamente la rosa della scorsa stagione. Fondamentale anche il preparatore atletico Matteo Leucci: un valore aggiunto che ha fatto la differenza. Una vittoria che le avversarie ci hanno fatto sudare e per la quale ringrazio i miei collaboratori Alessio Amadori, Paolo Maretti e Alberto Venturi. Per me un successo che vale doppio essendo cresciuto nella società, prima come giocatore e poi da allenatore".

Soddisfazione condivisa dal presidente del club Pier Roberto Pierucci: "Eravamo partiti per puntare in alto. La gioia per la vittoria è poi accresciuta dal successo in campionato anche della nostra squadra Juniores che, ora disputerà la finale regionale". L’esperto direttore sportivo Luca Fabbri sottolinea: "La vittoria di Godo ha coronato la nostra splendida stagione. Eravamo concentrati per centrare l’obiettivo chiudendo una serie di gare irripetibili col miglior attacco, la difesa meno battuta e con la squadra ancora imbattuta. Il merito è dei ragazzi, dell’allenatore e del suo staff, e alla società che ci ha messo a disposizione tutto quello che serviva per centrare l’obiettivo".

Questa la rosa della squadra biancazzurra, che domenica chiuderà la stagione nella gara interna col Romagna. Portieri: Abdoul Aziz Yabre, Mirko Salsi. Difensori: Edoardo Albertini, Matteo Battistini, Giacomo Bubani, Federico Chiadini, Nathan Lombardi, Riccardo Mingozzi, Lorenzo Rossi, Riccardo Sacchetti, Luca Silimbani, Souhaibou Yoada. Centrocampisti: Alessandro Camporesi, Filippo Fabbri, Nicola Fabbri, Matteo Grisolini, Enea Monti, Gianmarco Monti, Lorenzo Sansoni, Valdrin Tahiri, Emanuele Trinchese, Nicolò Zampighi. Attaccanti: Matteo Benvenuti, Cristopher Brandino, Julian Canaku, Alen Hilaj, Filippo Zanoni. Allenatore: Simone Bertaccini. Viceallenatore: Alessandro Amadori. Preparatore atletico: Matteo Leucci. Preparatore portieri: Claudio Venturi. Terapista: Enrico Bassi.