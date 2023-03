Edera: Ciani e Ruscelli campioni regionali

Exploit dell’Edera Boxe Forlì ai Campionati regionali Elite di pugilato che si sono disputati in terra emiliana la settimana scorsa, al Palamolza di Modena. Il 19enne Luca Ciani nei 71 kg e il 23enne Niccolò Ruscelli nei 75 kg hanno conquistato infatti entrambi il titolo dell’Emilia-Romagna con due chiare vittorie, arricchendo così il prestigioso palmares della quasi ottantenne società con sede adesso in viale Roma.

Ciani nell’incontro per il titolo ha superato Tartarini della Boxe Ravarino ai punti, mentre Ruscelli ha imposto il ko alla terza ripresa ad Alessandro Spiazzi della Bolognina Boxe. Notevolmente soddisfatto il maestro Nino Fiumana, che aveva lavorato assieme ai suoi allievi con particolare impegno per questi campionati. "Sono compiaciuto per le performance dei ragazzi, capaci di portato a Forlì due titoli regionali che mancavano da quattro anni. Siamo usciti da Modena con due chiare vittorie che ci fanno ben sperare per il futuro".

Il tecnico poi illustra la situazione dei suoi due campioni. "Ciani – spiega Fiumana – veniva da un infortunio alla spalla che lo aveva bloccato per sei mesi, ma sul ring ha mostrato la stessa sicurezza che aveva fatto vedere in semifinale. Partito con circospezione ha finito per dominare un avversario arrivato a Modena imbattuto".

Ruscelli, invece "è un elemento particolarmente potente, salito recentemente di categoria, che ha imposto da subito la sua fisicità mettendo poi fuori combattimento al terzo round Spiazzi, un pugile che aveva tre successi alle spalle. Ruscelli è in una fase promettente e mi aspetto da lui una ulteriore crescita".

Flavio Dell’Amore