Elia Ragazzini super: tre titoli regionali e sei pass tricolori

La primavera inizia nella maniera migliore per il Forlì Nuoto. Infatti la squadra forlivese brilla alle finali regionali di categoria in vasca corta, ultima chance per la qualifica ai Nazionali Giovanili. Forlì Nuoto chiude con 9 podi su 24 presenze in finale. Fra questi finalisti il più rappresentativo è sicuramente Elia Ragazzini classe 2005, autore di 6 finali individuali con ben tre titoli regionali Juniores e tre nuovi personali: nei 400 stile libero (3’55’’30) migliorandosi di oltre 1’’, negli 800 stile in 8’11’’75, personale abbassato di quasi 7’’ rispetto al precedente, e nei 1.500 (15’43’’07).

Ragazzini completa i suoi ottimi risultati con due secondi posti, nei 200 stile (1’51’’06) e 200 dorso (2’05’’95) e un 5º nei 400 misti (4’38’’21). Questi risultati permettono a Ragazzini di qualificarsi per le finali nazionali nelle sei gare permesse a ogni atleta, dal regolamento Fin, tra le prove individuali: 200, 400 800 e 1.500 stile libero, nonchè 100 e 200 dorso.

Fra gli altri finalisti da citare sicuramente Giorgia Lugnoli (classe 1999), che nuota quasi tutte le finali dello stile libero dalla velocità al mezzo fondo con tre podi: 5ª nei 50 (26’’97), 3ª nei 100 (58’’56), 3ª nei 200 (2’04’’85), 2ª nei 400 (4’32’’26) e 7ª nei 200 farfalla (2’22’’73). Completano le finali del settore femminile del Forlì Nuoto l’ultimo acquisto, la ranista faentina Sofia Salaroli (classe 2000) e Vittoria Marcacci (2004). Nel settore maschile da citare Alessandro Massi, che si conferma il mistista veloce con il podio dei 100 misti, bronzo in 58’’68 con il primato personale (il precedente era 58’’80), e Michelangelo Burattini che ottiene due ottimi settimi posti nei 100 dorso (59’’12) e 50 stile libero (23’’83).

