Enrico Malandri alla guida del Fratta Terme, 8 stagioni con il Forlimpopoli

Il primo tassello della stagione 2023-24 per il Fratta Terme è l’allenatore: sarà infatti Enrico Malandri (foto), assieme al suo staff, a guidare i termali al quarto campionato consecutivo in Promozione. Una vita con i colori del Forlimpopoli (ben 8 stagioni, sulla panchina per altre 6, tra prima squadra e settore giovanile), ma anche San Colombano e pure una comparsata al Forlì, nella stagione 2006-2007, sempre in Promozione. Malandri negli ultimi tre anni ha allenato nel campionato di San Marino, come tecnico del Fiorentino (dal 9° al 13° posto di questa stagione). Ora ha sostituito Roberto Biserni – passato nel frattempo al CavaRonco – sulla panchina dei biancoverdi termali.