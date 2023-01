Esami superati per gli allievi di karate e Ju-Jitsu

Gli allievi forlivesi iscritti all’associazione Goshin do Kamakiri hanno tenuto, con ottimi risultati, i propri esami di graduazione nelle due discipline del Karate e del Ju-Jitsu. I corsi si tengono in via Crocetta 23 (info: [email protected]) a Forlì, presso la palestra della scuola Mellini. Gli esami si sono svolti il 25 gennaio per le discipline di Karate Shotokan e Ju Jitsu Moderno Metodo Pari, alla presenza della commissione tecnica composta dai maestri Daniele Bandini e Alessandro Minardi. Nella foto, cco gli allievi in gruppo. In prima fila Matteo Scheda, Cinzia Fiorini, Dalia Pasquali e Daniele Pasquali. Nella fila centrale: Pietro Brozzi, Lorenzo Lampedecchia, Sofia Gagliardi, Luca Bongiorno e Giovanni Pio Scarantino. Dietro, Sabrina Casadei, Francesco Curina, Massimo Cangialeoni, Daniele Bandini, Alessandro Minardi e Sara Montanari.