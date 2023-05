Esulta il Raketown: sua la finale del torneo di Promozione Csi

Una finale combattuta e corretta quella del campionato di calcio a 7 di Promozione organizzato dal Csi (Centro sportivo italiano) alla Pianta. La vittoria è andata al Raketown, che aveva vinto il gruppo A e ha avuto la meglio 6-4 sul Forum Social Club, che aveva chiuso in vetta il girone B. Il Raketown di mister Mastrodonato ha schierato: Ceccherini, Lembo, Demiro (un gol), Pippia (un gol), De Filippo, Cancelliere, Fabretti (2 gol), Collu; Babini, Molfetta (2 gol), Ercolani, Giovacchini. Per il Forum Social Club sono scesi in campo: Sabbia, Murianni, Massa, Caputo (un gol), Caroli (2 gol), Milandri, Gardini (un gol); Brunelli, Farolfi, Guarnieri, Mariotti, Mordenti, Simoncini, Summo, allenati da Giovanni Graziani e coi dirigenti Dell’Anna, Brighi e Porcellini. Entrambe le formazioni si ritroveranno nella prossima stagione nel campionato d’Eccellenza.