Evergreen Meldola regina del Csi

La squadra femminile di calcio a 5 Evergreen di Meldola ha vinto per il secondo anno consecutivo i Regionali Csi battendo 9-5 nella gara di ritorno il ‘Reggio Tricolore’. Già la gara d’andata in trasferta era stata vinta dalle neroverdi 2-7. Ora per loro i Nazionali Csi a metà luglio in Umbria. A conquistare il titolo regionale sono state: Martina Agatensi, Alberta Bertaccini, Elisa Castellucci, Morena Castellucci, Marta Daveti, Marica Ferraccioli, Annalisa Greppi, Linda Lelli, Lucia Mariani, Annamaria Morelli, Lidia Panciera, Giulia Plachesi, Ramona Severi, Anna Tedaldi e Francesca Zamboni. I tecnici: Marco Mantellini, Leonardo Bartolini e Remo Traversari.

La squadra nasce 15 anni fa dalla passione per il futsal di 3 amiche, nei campetti della parrocchia senza nessuna base tecnica, crescendo negli anni fino a diventare formazione solida, protagonista delle competizioni che disputa. Un gruppo che ha la sua forza non solo nelle capacità tecniche delle ragazze, ma anche nella grande amicizia che le lega e nella voglia di condividere insieme il tempo non solo sul rettangolo di gioco. L’Evergreen ringrazia poi sponsor e tifosi che supportano la squadra.

Matteo Bondi