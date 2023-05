Faenza ingaggia la play Peresson in arrivo da Empoli

La nuova E-Work di coach Paolo Seletti sarà ricca di giocatrici debuttanti in A1, ma molto motivate. Ufficializzato ieri l’arrivo della playmaker Antonia Peresson, classe 1995, lo scorso anno in A2 a Empoli e giramondo della pallacanestro italiana, ma con solo nove presenze nella massima serie, tutte nel 201314 con la Reyer Venezia, società in cui è cresciuta. In carriera vanta la promozione in A2 con San Giovanni Valdarno due stagioni fa. Peresson non sarà la regista titolare, perché sarà affiancata da una play-guardia statunitense. Il reparto esterne sarà completato dalla confermata Federica Franceschelli, dalla slovena Tina Cvijanovic, compagna di Peresson a Empoli, e da una tra la play-guardia classe 2004 Beatrice Caloro e la guardia-ala Vittoria Allevi (2003), entrambe allenate da coach Seletti in questa stagione. Infine, la batteria delle lunghe che conterà anche su Martina Spinelli, pivot classe 2002, in arrivo via Ragusa e reduce da una doppia operazione al ginocchio.