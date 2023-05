Faenza, sconfitta all’ultimo respiro Rieti rimette la serie in parità

Real Sebastiani Rieti

71

Blacks Faenza

68

REAL SEBASTIANI RIETI: Mastrangelo 12, Tomasini 8, Contento 13, Piccin 7, Valente, Chinellato 8, Mazzotti, Piazza, Ceparano, Pagani 23, Frattoni ne, Bushati. All.: Dell’Agnello.

BLACKS FAENZA: Bandini 3, Siberna 4, Vico 10, Poggi 19, Castellino 6, Voltolini 7, Molinaro, Petrucci 13, Morciano ne, Aromando 6, Ragazzini ne, Nkot Nkot ne. All.: Garelli.

Arbitri: Giordano e Giunta.

Note - Parziali: 23-24; 39-39; 54-55. Tiri da 2: RI: 2550, FA: 1133; Tiri da 3: RI: 219, FA 825:; Tiri liberi: RI: 1524, FA: 2228; Rimbalzi totali: RI: 46, FA: 39. uscito per falli: Castellino.

Non basta il cuore ai Blacks per espugnare nuovamente il campo di Rieti. I faentini arrivano ad un solo tiro dal supplementare compiendo una grande rimonta nel finale senza però fortuna. Con merito la Real Sebastiani pareggia i conti e ora la serie si sposta a Faenza dove venerdì si giocherà gara 3 alle 18.

I Blacks si presentano con Morciano al posto di Pastore, infortunatosi a una mano in gara 1. L’agonismo è altissimo sin dalla prima azione con Poggi che apre le danze con la tripla del 3-0. Rieti mostra maggiore fisicità sotto canestro abbinandola ad un gioco molte veloce. Un mix letale che regala il vantaggio di 12-5 e a farne maggiormente le spese è Castellino, partito in quintetto al posto di Pastore, che commette tre falli dopo pochi minuti. I Blacks reagiscono con un break di 7-0 trovando la parità trascinati da un Poggi autore di 14 punti nel primo quarto. Il sorpasso lo regala Vico con un incredibile canestro dalla lunetta della propria area per il 24-23. Faenza continua a comandare i giochi colpendo in penetrazione e Bandini sale sugli scudi con un gioco da tre punti (29-25) avendo la meglio su Bushati. Il match diventa fin troppo elettrico con gli arbitri che lasciano correre non fischiando quasi mai, ma i Raggisolaris reggono l’urto trovando punti d’oro dalla lunetta. Un 44 di capitan Petrucci vale il 39-37 dell’intervallo.

Al rientro Rieti alza la pressione e i Blacks perdono tre palloni in maniera banale, mentre la Real Sebastiani mantiene freddezza andando sul 47-40. L’ex Pagani propizia il 53-47 con canestri da sotto poi Vico blocca la fuga con una tripla pesantissima (50-53). Gli sforzi faentini portano al sorpasso nel finale grazie a due liberi di Castellino, glaciale nel siglare il 55-54 di fine periodo. Faenza però sbaglia troppo in attacco venendo ancora punita da Pagani e al 36’ è sotto 62-58. Il merito di Rieti è di essere brava e cinica nello sfruttare ogni errore faentino e con Chinellato si porta sul 66-59 al 37’.

A riaprire tutto è Petrucci con la tripla del 64-66 a 1’53’’ dal termine. Il finale è palpitante e a suon di tiri liberi si arriva a 13’’ dalla fine quando Tomasini dalla lunetta firma il 71-68. I Blacks hanno con Vico e Siberna il tiro del supplementare, ma non riescono a trovare il canestro.

Luca Del Favero