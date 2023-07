Fcr ok coi big a Santa Maria Nuova

La formazione dell’Fcr (Futbal Cava Ronco) si è aggiudicata il Santa Maria Nuova Open, torneo di calcio a cinque al centro sportivo ‘Retro’ con 16 squadre in quattro gruppi. Nella finalissima l’Fcr di capitan Daniele Valbonesi, forte di Angelo Rea (ex Cesena e Sassuolo) e Marco Bernacci (Cesena, Bologna, Torino, Forlì), ha battuto 8-6 nei supplementari (5-5 nei regolamentari) la Termosanitaria Garretti.

Fcr a segno con una quaterna di Erik Stucchi (premiato come miglior giocatore del torneo), El Shazly (doppietta) e Sango, più un autogol; i rivali in gol con Benhya (2), Montalti, Gardelli, Domenichini e Venturini. In precedenza i neo campioni avevano battuto 8-3 l’Underdogs (3 Valbonesi, 3 Stucchi, Bernacci, El Sahzly) e in semifinale il Maxisald 6-3 (3 Stucchi, Valbonesi, Rea, Sango). Per il terzo posto 6-0 del Maxisald sul Primocar. Nella foto l’Fcr. In piedi da sinistra: Rea, Lonardi, Bernacci, Jean, Longobardi, l’allenatore Tumedei, Stucchi, Bulgarelli (dir.); accosciati: Freschi (dir.), Valbonesi, El Sahzly e Pagliarani. Durante il torneo in campo anche Sango, Foiera, Alpi, Spagnoli e Lucchi.