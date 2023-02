Febbraio da brividi per i galletti: cinque confronti senza appello

Forlì, due match da non fallire per regalarsi tre partite decisive per l’altissima classifica. Questa l’istantanea che fotografa il momento della squadra di mister Mattia Graffiedi. Nel breve volgere di quattro giorni, infatti, la truppa biancorossa affronterà prima l’anticipo di sabato sul campo del Corticella, poi mercoledì la gara al Morgagni con la Bagnolese. Due partite nelle quali Ballardini & C. dovranno cercare di fare il pieno per presentarsi al top ai tre match seguenti, in cui sfideranno avversari di rango che contendono loro i posti che contano. Sempre entro febbraio, infatti, il Forlì ospiterà prima il Carpi, ora quarto, poi la Pistoiese, seconda a braccetto coi galletti, due partite che saranno inframezzate nientemeno che dalla trasferta dell’anno sul campo della capolista Giana Erminio.

Gli ostacoli che separano la squadra biancorossa da queste tre gare, sulla carta, non appaiono tra i più alti. Ma solo sulla carta, appunto, perché nell’ottimo percorso di questa stagione il Forlì ha lasciato per strada preziosi punti proprio con formazioni di medio-bassa classifica. Proprio col Corticella, attualmente solo due punti sopra ai playout, i galletti hanno conosciuto la prima, sorprendente, sconfitta casalinga: 0-1 in quella che, probabilmente, è stata la peggior partita biancorossa di quest’anno. Una sconfitta della quale il gruppo del mister di Cesenatico dovrà tener conto per evitare un altro scivolone che, a questo punto del campionato, penalizzerebbe, irrimediabilmente le ambizioni d’altissima classifica.

Stesso discorso, poi, per la gara casalinga infrasettimanale di mercoledì prossimo con la Bagnolese, immersa sino al collo, con la sua terz’ultima posizione, nella bagarre per non retrocedere. E dopo soli quattro giorni, quindi, il via al trittico con le altre big, decisivo se prima si sarà fatto il pieno. A stretto giro di posta, infatti, lo stadio forlivese riaprirà i cancelli per la gara, dal sapore di antiche sfide, con un Carpi che, nonostante gli ultimi non brillanti risultati, viaggia in zona playoff a quota 38. Una partita di cartello che vedrà il Forlì impegnato con un club dal nobile passato (modenesi addirittura in serie A nella stagione 2015-16). Una partita che farà da anticamera alla trasferta con la prima della classe Giana Erminio, che negli ultimi tre incontri ha rallentato l’andatura coi pareggi esterni con Mezzolara (1-1) e Pistoiese (1-1) inframezzati dall’incredibile pari interno (2-2) col fanalino Salsomaggiore; un risultato che, se indovinato, nella schedina del vecchio, caro, Totocalcio avrebbe rischiato di far centrare una vincita record.

Il terzo top-match dei galletti vedrà a Forlì la Pistoiese. Altra nobile decaduta, già nella serie A 1980-81, che renderà visita ai biancorossi dopo il celeberrimo 0-2 dell’andata. Un risultato prima annullato e poi ripristinato dal giudice sportivo per un presunto errore tecnico della giacchetta nera di turno e ancora in attesa dell’ultimo grado di giudizio. Un mese di febbraio decisivo per le ambizioni di un Forlì che, per essere protagonista, dovrà superare intanto di slancio Corticella e Bagnolese. Per poter volare alto.

Franco Pardolesi