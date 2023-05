Fedriga, pass europeo

Carlotta Fedriga a tutto gas ai Campionati regionali di società disputati a Modena. La velocista dell’Edera Atletica Forlì, classe 2004, ha stracciato il proprio tempo record nei 100 metri, con l’11“79 che le è valso il secondo posto e il prestigioso pass per i Campionati europei under 20. Nei 200 metri Carlotta ha fatto ancora meglio: ha migliorato anche in questo caso il personale e vinto la corsa in 24“17, sempre minimo per gli Europei.

La sorella maggiore Martina, classe 2002, ha dominato e vinto anche lei a suon di record personali il getto del peso (12,97 metri) e il disco (41,87). Va segnalato poi il 2° posto nei 400 piani di Anna Spada e il terzo negli 800 dell’allieva (classe 2006) Agnese Lanzi.

Fra i maschi, Paolo Bolognesi ha corso i 400 metri in 50“34, arrivando sesto, e i 400 ostacoli in 56“48, terminando settimo. Bene anche le staffette: quinta la 4x100 maschile con il tempo di 42“28, composta da Riccardo Fabbri, Stefano Fabbri, Filippo Fuzzi e Andrea Fabbri; ottava la 4x400 con il tempo di 3’26“40, formata da Paolo Bolognesi, Edoardo Bruzzi, Edoardo Castiglioni e Lorenzo Landi.