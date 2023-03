Ferrara abbandona il campionato Annullate tutte le sue partite

di Simone Casadei

Ferrara è giunta al capolinea. Il disperato tentativo di un temporaneo salvataggio, da parte dell’ex presidente D’Auria e di altri imprenditori, non è andato a buon fine e il Kleb è costretto a rinunciare al campionato, mancando le risorse economiche per concludere la stagione. La società estense ha già comunicato alla Fip il ritiro dal campionato, con la Federazione che, con ogni probabilità, ratificherà il tutto nel Consiglio Federale odierno.

A questo punto, col campionato che ‘offrirà’ una retrocessione in meno (da capire poi la formula dei playout), il girone Rosso sarà inevitabilmente rivoluzionato. Si passerà a 13 squadre, come già e il Verde, ma anche la classifica cambierà ovviamente forma: tutte le vittorie ottenute contro Ferrara saranno annullate. Ciò significa che Forlì (una vittoria in due partite contro la Tassi Group) scenderà a 36 punti, mentre Pistoia (2-0 negli scontri diretti) e Cento (1-1) andranno a 30: quindi il platonico primo posto nel girone Rosso è per l’Unieuro a portata di mano, anche già questa domenica.

Inoltre, se gli elementi del roster ferrarese avevano già cominciato a guardarsi intorno, ora possono a tutti gli effetti ritenersi liberi di concludere accordi con altre squadre. Potendo peraltro contare su una possibile proroga (cinque giorni extra?) rispetto alla ‘deadline’ di domani del mercato. Il tempo, ad ogni modo, stringe: possono firmare contratti in serie A2 solo in questa finestra di mercato e non anche al termine della seconda fase. Così, gli ormai ex Ferrara corrono ai ripari.

Andy Cleaves è diretto a Latina per sopperire all’assenza fra i ciociari di Lewis causa infortunio, Alessandro Amici farà rotta verso Nardò, con il baby Tommaso Pianegonda vicino all’accordo con la Juvi Cremona. Non si registrano invece novità sul pezzo pregiato, Luca Campani, il cui futuro comunque non sarà a Cantù, che invece è vicina ad Alessandro Morgillo da Mantova.

Situazione da tenere monitorata nelle prossime ore, dunque, ma c’è fermento anche in casa Fortitudo e Udine. La compagine emiliana, dopo aver messo sotto contratto Candussi sotto canestro, ha così liberato Steven Davis (accasatosi a Trapani al posto di Myles Carter) per sostituirlo con l’esterno Miha Vasl, da diversi mesi terzo straniero di Nardò.

I friulani, invece, hanno ufficializzato l’arrivo del veterano coach Giancarlo Sacco nel ruolo di senior assistant di Carlo Finetti, che resterà dunque capo allenatore sino a fine stagione. Udine che si è informata pure sul conto del playmaker Gianmarco Bertetti, sempre in uscita da Ferrara, per tamponare l’assenza di Nobile.