Festa Libertas con la Simeoni

Si è svolto all’Hotel 3 Corti il pranzo annuale della Libertas Atletica Forlì, durante il quale la giovane società ha celebrato i suoi migliori talenti che si sono distinti nelle annate agonistiche 2022 e 2021. Ospite d’onore, a dare grande lustro alla cerimonia, la ex primatista mondiale del salto in alto con 2,01 Sara Simeoni, oro alle Olimpiadi di Mosca e argento a Montreal e Los Angeles, legata a Giuliana Amici della Libertas da una profonda amicizia nata ai tempi delle loro gare internazionali con la nazionale azzurra. Con Sara non poteva mancare il marito Erminio Azzaro, saltatore in alto che negli anni Sessanta portò il record italiano da 2,11 a 2,18 in un periodo storico dove regnava lo stile ’ventrale’; Azzaro fu bronzo agli Europei di Atene 1967 con la stessa misura (2,17) dei due atleti che lo precedettero e argento alle Universiadi di Torino 1970. Ha dato inizio all’evento il presidente della Fidal Nazionale Stefano Mei, con una sortita inattesa e graditissima. Con lui il presidente regionale Alberto Morini.