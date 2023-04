Fiducia Unieuro: la panchina può dare di più

di Simone Casadei

La Pallacanestro 2.015 è con mente e corpo sull’impegno pre-pasquale sul campo di Treviglio. Dove andrà in cerca di una prima affermazione nel girone Giallo tanto preziosa quanto complicata, in un PalaFacchetti in cui, nel corso del campionato, è uscita a braccia alzate una sola squadra, Torino. I biancorossi sono chiamati a riscattare un’uscita, quella contro Cremona, tra luci e ombre. In cui gli uomini di Martino se la sono sostanzialmente giocata alla pari, fino all’ultimo possesso, contro un’altra big della categoria. Con un particolare che fa ben sperare per il futuro prossimo.

Sì, perché l’Unieuro ha tenuto duro e ha risalito la china, arrivando al punto-a-punto conclusivo, grazie alla sua consistenza difensiva. Tenendo ad appena 64 punti un attacco da 79,3 punti di media nel girone Verde. Emblematico, in tal senso, è stato il terzo periodo da soli 4 punti concessi alla Vanoli. A far da contraltare a tutto ciò, vi è stata una certa sterilità di alcuni interpreti forlivesi, con la produzione offensiva tutta concentrata soltanto in tre uomini. Adrian, Sanford e capitan Cinciarini hanno infatti segnato 50 punti in tre, lasciando le briciole ai compagni di squadra. Un’anomalia sulla quale Forlì può riflettere con fiducia: non potrà ripresentarsi nelle prossime gare.

Detto dei tre di cui sopra, dunque, gli altri sei ‘seniores’ forlivesi hanno mandato a bersaglio niente di più che 10 punti nel complesso. Un contributo pressoché inesistente, al punto che l’ultimo canestro non prodotto dal ‘trio’ è arrivato dopo 28’10”: il sorpasso sul 44-43 siglato da Pollone dalla lunetta. Tolti i 4 punti di Gazzotti (in linea con la propria ‘attività’ stagionale), gli altri elementi in maglia Unieuro hanno segnato 2 punti o addirittura sono rimasti a secco.

Il dato che balza maggiormente all’occhio è quello dei due playmaker. Valentini e Penna si sono infatti equamente divisi l’impiego (20’ esatti ciascuno) trovando però la retina una sola volta in due, col primo canestro del secondo tempo siglato da Fabio. Pochi anche i loro tentativi: soltanto cinque per il classe ’99 (terzo miglior marcatore forlivese nel girone Rosso), due per l’ex Verona, che non ha mai trovato il bandolo della matassa. Numeri in netta controtendenza con le medie stagionali ma anche con la verve dell’ultimo periodo, considerando che Valentini, ad esempio, era reduce da tre partite stabilmente in doppia cifra (13,7 punti di media tra Chiusi, Udine e Fortitudo).

Se Benvenuti ha chiuso con un rivedibile 14 nel pitturato (e dire che contro l’Old Wild West aveva mandato a bersaglio 12 punti) e Pollone non ha trovato fortune al tiro (un solo canestro dal campo negli ultimi tre match), l’assenza – in senso lato – di Radonjic dal match è stata tanto pesante quanto rara. L’ala di origine montenegrina, col passare delle settimane, è diventato un fattore anche nella metà campo offensiva. Come dimostrano i 17 punti segnati contro la ‘solita’ Udine e, più in generale, i 9,2 punti di media tenuti da Cento in poi. Il contrario di ciò che si è verificato domenica: un solo tentativo, fallito, in 10’ di utilizzo.

Insomma, Forlì nell’ultimo impegno non ha certo sciorinato la miglior prestazione collettiva della sua stagione. Anzi, è avvenuto l’esatto contrario. Ciononostante, con un pizzico di maggior precisione nel finale e un briciolo di fortuna in più, la avrebbe addirittura spuntata. Un segnale piuttosto sintomatico della forza della squadra. Dunque, quando anche il resto del gruppo, dopo il blackout contro Cremona, tornerà a fare il proprio dovere nella metà campo offensiva, ecco che l’Unieuro potrà di nuovo ballare.