Finale playoff, la Juniores cede al Ravenna L’Under 14 fa festa dopo i rigori

Ecco i risultati e i marcatori delle giovanili del Forlì nello scorso fine settimana. La squadra Juniores è stata battuta nella finale dei playoff dal Ravenna impostosi per 4-1 (di Bertini l’unica rete forlivese). Successo a suon di gol per l’Under 16 sul Cervia: 4-5 (Shatillo (2), Castellucci, Pazzi, Dal Monte) mentre la squadra Giovanissimi Under 15 ha vinto il quarto di finale regionale col Ravenna per 5-0 (2 gol di Devin Capasso, 1 per Dylan Capasso, Toschi e Zanetti) e la semifinale per 2-0 sul Zola Pedrosa (marcatori i soliti Dylan Capasso e Toschi). L’Under 14 ha vinto 0-6 col Bakia Cesenatico (2 gol di Taraborrelli, 1 per Campagna, Bassi, Assirelli e Battani).

Nel campionato Under 14 i baby biancorossi (nella foto) hanno battuto il Santa Sofia 1-2 (Aresu, Conti) e si sono imposti in finale ai rigori sul Forlimpopoli per 4-2, dopo l’1 -1 dei tempi regolari. Nella finale provinciale Fair Play Esordienti gli Under 13 hanno vinto con Forlimpopoli (3-1) e Torresavio (3-1). Sconfitta per 1-2 della squadra Under 11 con l’Edelweiss Jolly, mentre i Primi Calci 2014 hanno vinto il girone finale del campionato e si sono aggiudicati il Torneo di Cotignola superando il Faventia nella sfida decisiva dell’ultimo atto con un roboante 5-0.