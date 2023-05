Folla al Cineflash, tifo come al Palafiera

Grande successo dell’iniziativa organizzata ieri sera dalla Pallacanestro 2.015 Forlì al Cineflash, dove la partita di Chiusi è stata trasmessa in due sale, con 700 posti a disposizione. In una anche i rappresentanti della Fondazione del club, assieme ai sostenitori biancorossi. Grazie al grande schermo la partita è risultata ben visibile: solo un paio di intoppi di brevissima durata nella connessione. Tanto l’entusiasmo fra i tifosi, che in pratica hanno ricreato il clima del Palafiera con cori, canti e incitamenti sobbalzando spesso e volentieri dalle poltroncine. Anche gara3 in programma mercoledì sera (sempre alle 20.30) in Toscana sarà trasmessa nel cinema multisala di Forlimpopoli.