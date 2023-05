Forlì, a Cantù prove generali di playoff Martino: "Dobbiamo dare ancora il massimo"

di Gianni Bonali

"Affrontiamo una squadra storica che ha dimostrato tutto il proprio valore: il nostro obiettivo è quello di disputare la miglior partita possibile". Coach Antimo Martino chiede ai suoi concentrazione e intensità per chiudere con una vittoria il girone Giallo. I biancorossi incrociano i guantoni con Cantù, (palla a due ore 18, PalaDesio) reduci dalla grande vittoria con Treviglio, mentre i lombardi hanno superato in trasferta Cento. Forlì si presenta al completo, con il primo posto già conquistato matematicamente con Lorenzo Benvenuti recuperato dall’infortunio.

In settimana "ci siamo allenati regolarmente, senza lasciarci condizionare dall’obiettivo raggiunto". Forlì arriva all’ultimo match del girone dopo una stagione "inimmaginabile all’inizio, giocando in modo competitivo tutte le partite e perdendo nel girone Giallo solo con Cremona, ma nel finale potevamo vincere anche quella".

Nella partita di andata con Cantù i biancorossi hanno superato gli uomini di coach Sacchetti e "faremo tesoro di quanto successo a Forlì". Quindi Martino chiede ai suoi uomini "di disputare una partita attenta, anche perchè Cantù ha le qualità per metterci in difficoltà". Per quanto riguarda invece la gestione delle energie in vista degli imminenti playoff, "abbiamo già l’abitudine a distribuire durante l’arco dell’incontro le responsabilità fra i giocatori: abbiamo sempre coinvolto tutti e non ci saranno grosse differenze".

Il coach parla anche della costante crescita della squadra durante il campionato, elogiando il roster che "mi ha impressionato, mettendo cattiveria agonistica e concentrazione sul parquet". Un gruppo unito, in cui si è creata una alchimia speciale, in cui "si sono incastrati sia dal punto di vista emotivo che caratteriale tanti elementi, un aspetto che si avvera raramente". Con l’importante supporto, naturalmente, dei risultati positivi "che aiutano ad alimentare lo spirito di squadra. Sono dei bravi ragazzi prima che dei buoni giocatori: stanno bene insieme e anche in allenamento si ride, ma al tempo stesso, si lavora seriamente". Un grande vantaggio per un allenatore e "sono molto felice perché è un aspetto non scontato e non acquistabile in fase di mercato". Si sono quindi create certe dinamiche e "bisogna essere contenti, essendo consapevoli che ogni anno non sarà così".

Martino guarda inoltre ai playoff, "avendo consapevolezza che può succedere di tutto, ma il primo turno intanto va superato: è sbagliato pensare a chi possa essere l’avversario in semifinale, anche perché prima bisogna arrivarci. In ogni caso in una semifinale promozione incontreremo una squadra forte".

Sul versante mercato, con la finestra aperta la prossima settimana che offre la possibilità di infoltire il roster con un nuovo innesto, Martino è essenziale nell’analisi. Compagini come Torino, Udine e Bologna si stanno muovendo a caccia di rinforzi, "prendo atto dei nomi che circolano, ma mi concentro sulle partite da giocare: penso quindi prima alla sfida con Cantù e poi ai playoff. E’ comunque corretto che ognuno pensi alla propria squadra".

Il coach forlivese chiede una prova convincente ai suoi giocatori al PalaDesio, con un approccio intenso e ringrazia la società "che mi ha dato fiducia, all’inizio del campionato, nella costruzione del gruppo. E visti i risultati l’appetito vien mangiando".