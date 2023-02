Forlì a Cento forte della sua anima corsara

di Simone Casadei

Mancano appena cinque partite alla conclusione della prima fase di regular season e Forlì si trova nel bel mezzo di una settimana particolarmente intensa, che porterà allo scontro diretto di domenica a Cento. Una gara dal peso specifico elevatissimo, con in palio punti pesanti in ottica seconda fase: la qualificazione è pressoché certa per l’Unieuro, ma quei due punti (se anche Cento com’è molto probabile accederà al gruppo delle big) varranno anche nel prossimo girone Giallo. La Tramec, terza della classe, è naturalmente un’avversaria ostica, ma l’Unieuro può guardare al futuro prossimo con moderato ottimismo. Prestazioni e risultati sono confortanti, ma c’è anche un ulteriore fattore da tenere in considerazione.

Il ruolino di marcia della Pallacanestro 2.015 lontano dalle mura amiche, infatti, è davvero invidiabile: sette vittorie a fronte di sole tre sconfitte. Un record al top in categoria. Nessuno fa meglio dei biancorossi nel girone Rosso, con Pistoia e Cento ferme a sei vittorie in dieci uscite. Nel girone Verde, invece, Cantù e Torino tengono lo stesso ritmo di Forlì, 7-3 appunto, senza però riuscire a fare meglio.

Strappare il referto rosa in viaggio non è mai banale e sono i risultati, ovviamente, a dare ragione a Cinciarini e compagni. Che non lasciano punti per strada dall’ormai ‘celebre’ ko di inizio gennaio a Pistoia, unico passo falso degli ultimi due mesi di campionato. Prima di allora, gli altri due ko in trasferta erano arrivati, consecutivamente, a novembre cadendo prima a Lecce contro Nardò e poi a Ferrara. Lontano da via Punta di Ferro, del resto, sono stati conquistati scalpi pesanti. Eclatante è stato il sacco di Udine, con l’Unieuro che esplose in una delle sue migliori prestazioni dell’anno, segnando ben 92 punti e ‘inchiodando’ la quotata formazione friulana. I forlivesi, poi, non hanno tremato nemmeno in trasferte scivolose come i derby di Rimini e Ravenna, quindi in quella di sabato scorso a Cividale.

Alla conclusione della prima fase mancano all’appello ancora tre trasferte, in cui la Pallacanestro 2.015 dovrà continuare a lanciare segnali importanti. Sta di fatto che un record così consistente, per l’Unieuro, non è una novità assoluta ma quasi. Nel campionato 201920, interrotto a causa della pandemia, i forlivesi chiusero con otto vittorie e quattro ko in trasferta. Un ruolino di marcia appena ‘peggiorato’ nel campionato successivo: il primo posto nel girone Rosso fu coronato da sette successi in dodici viaggi. Inesistente, infine, il confronto con lo scorso anno, quando la squadra di Dell’Agnello terminò la regular season addirittura in negativo (5-8).

Gli ingredienti non mancano, dunque, per sigillare al meglio la prima fase del campionato. Il tutto alla vigilia di una trasferta complessa come quella di domenica e, in generale, in vista di un finale che riserva ai biancorossi ben tre impegni lontano dall’Unieuro Arena. Se quella di Chiusi (si gioca il 5 marzo) è una trasferta abbordabile, l’ultima giornata del girone Rosso riserverà a Forlì niente di meno che l’incrocio del PalaDozza di Bologna contro la Fortitudo.