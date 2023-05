Forlì a Crema per centrare i playoff "Gara difficile, ma niente calcoli"

di Marco Lombardi

Dentro o fuori, ai playoff o al mare. Novanta (più recupero): tanti sono i minuti che separano il campionato dai titoli di coda, col destino del Forlì ancora da scrivere. Viaggio della speranza in terra lombarda per i galletti, di scena oggi (ore 15) in quel di Crema. Al ‘Voltini’ è sfida estrema per bersagli diversi: i nerobianchi di Aragolaza, in crisi nera (2 punti nelle ultime 5) e reduci da un pareggiuccio con la Bagnolese, inseguono la vittoria per accaparrarsi una scialuppa di salvataggio e scacciare l’incubo playout; i biancorossi di Graffiedi, ai quali basta un punticino per salire sul treno dei desideri, non fanno mistero di cullare propositi di colpaccio onde affrontare la lotteria degli spareggi da una posizione privilegiata, consci però che un eventuale ko potrebbe risultare fatale.

"Ci aspetta una partita dall’elevato coefficiente di difficoltà contro una squadra che vorrà vincere a tutti i costi. Siamo consapevoli che un punto sarebbe sufficiente per guadagnare l’accesso ai playoff, ma sappiamo anche che un eventuale colpo, qualora il Carpi perdesse a Corticella, ci spalancherebbe le porte del terzo posto", scandisce il tecnico di Cesenatico. Che dovrà fare i conti con un’infermeria tornata a brulicare di clienti: "Purtroppo, come ormai ci accade da tempo, c’è qualche problema: Eleonori e Biancheri sono out, infortunati (la stagione del primo è conclusa), mentre Nardella, che ha accusato un fastidio al quadricipite, è tornato in gruppo solo nella rifinitura; gli altri stanno tutti bene e hanno lavorato forte".

Forlì senza calcolatrice. "Giocheremo a viso aperto, come del resto farà il Crema, certi di trovare degli avversari molto motivati. Che si sono complicati la vita negli ultimi mesi, ma che dispongono di giocatori di qualità come Recino, uno degli attaccanti più forti del campionato a livello fisico, tecnico e di esperienza, che ha già realizzato 20 gol", argomenta Graffiedi. Che non ha dubbi: "Sarà una bella partita, tutta da giocare. I playoff già di per sé sono un ambito traguardo ma la nostra mentalità ci impone di provare a vincere, sia pure con equilibrio perché stavolta non possiamo permetterci di perdere, pena il rischio di restare con un palmo di naso. Ad ogni modo sono tanti gli intrecci in un finale di campionato ‘particolare’, perché di solito a questo punto tante squadre sono già ‘in vacanza’...".

Capitolo formazione: detto di Eleonori e Biancheri, out come i lungodegenti Elia Ballardini e Farneti, il tecnico attinge dalla Juniores Ensini (2004) e Signore (05) pronti all’esordio se Nardella dovesse alzare bandiera bianca. Nella terra di mezzo Pari è in predicato di partire dal 1’, davanti possibile il tandem ‘leggero’ Caprioni-Varriale; in tal caso il sacrificato sarebbe Cognigni. Dirigerà Antonio Monesi di Crotone (assistenti Beggiato e Mititelu). Gara in diretta sulla pagina Facebook del Crema.

Il probabile 11 (4-3-1-2): De Gori; Fornari, Maini, Morri, Rrapaj; Pari, Scalini, A. Ballardini; Nardella; Caprioni, Varriale.