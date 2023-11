Forlì, a Faenza è già un bivio

Primo derby romagnolo stagionale per l’ErLux Rugby Forlì. Alla quinta giornata di C Promozione, infatti, i biancorossi fanno visita al Faenza alle 14.30. Per entrambe le squadre l’avvio è stato faticoso: una vittoria (a Guastalla al debutto) e due toste sconfitte (a Ferrara e in casa con Parma) per i biancorossi, 4 ko su 4 per Faenza. La partita di oggi diventa quindi uno snodo. Le altre partite: Guastalla-Parma, Imola-Lyons Piacenza e Carpi-Bologna; riposa il Cus Ferrara.