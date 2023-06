Forlì, a fine stagione pagelle super Adrian al top, rivelazioni Penna e Pollone

La grande annata della Pallacanestro 2.015 si chiude con il rito delle pagelle. Tutti buoni voti che ripagano i giocatori di un campionato davvero speciale.

di Simone Casadei

Sanford 7,5. Classe da vendere, con lo scorrere delle settimane aumenta anche l’acume tattico e si batte pure nella metà campo difensiva. In certi momenti, probabilmente, sarebbe servito un pizzico di ‘protagonismo’ in più, specie nelle ultime uscite stagionali. Ha però la scusante di una condizione fisica non sempre al top, tra l’infortunio di inizio campionato e, quindi, il problema muscolare accusato in gara1 contro Chiusi.

Cinciarini 8. Doppia cifra di media nel girone Rosso, nel girone Giallo e nelle nove partite dei playoff (Mvp dei quarti di finale). Pur a 40 anni, il contributo del capitano non manca davvero mai. Anzi, spesso e volentieri è proprio lui a togliere le castagne dal fuoco. Il minutaggio naturalmente va dosato, ma pare quasi non avvertire la carta d’identità. Una costante. Unico neo, il rapporto spesso complicato con gli arbitri.

Gazzotti 8. La licenza di uccidere spetta ad altri, anche se dalla seconda fase in poi è più coinvolto e incisivo (due volte in doppia cifra). Sotto le plance, però, fa puntualmente la voce grossa, con un carico di grande energia e dinamismo: più di 7 rimbalzi a partita tra girone Giallo e playoff. Poco appariscente, ma fondamentale.

Valentini 8. Parte in quinta ed è indubbiamente la sorpresa dell’avvio di campionato. Poi accusa qualche battuta a vuoto qua e là, ma estro e fantasia non vengono mai meno. Pressoché sempre in doppia cifra nei playoff – con tanto di titolo di Mvp delle semifinali –, è l’ultimo dei suoi a mollare. Il tiro da fuori è la specialità della casa e, con meno responsabilità in cabina di regia, l’Unieuro potrà continuare a trarne frutti.

Adrian 9. Miglior straniero dell’intero campionato e per Forlì è stato imprescindibile sui due lati del campo. Comincia tirando dall’arco tutto ciò che gli passa per le mani, poi si muove più internamente e ne risentono positivamente sia Nathan che la squadra. Del resto, ha movimenti piuttosto sostanziosi pure in post basso. Suo il tap-in che svolta la stagione a novembre con Cento. Nei playoff si trova con la mira appannata, ma cosa dire? Per otto volte è andato sopra i 20 punti, ha all’attivo quattro ‘doppie doppie’.

Pollone 8,5. Se il ‘lancio’ in quintetto base poteva insinuare qualche dubbio in estate, questi sono stati ben presto fugati dalle prestazioni di Luca. Mastino difensivo come pochi, è puntualmente deputato al contenimento del miglior realizzatore avversario e regge alla grande contro chiunque. Si fa apprezzare per l’intensità e la tenacia con cui scende in campo e dovrà essere una delle colonne portanti del nuovo anno. Magari migliorando la costanza nel tiro da tre

Radonjic 7. Alla prima vera esperienza di alto livello in categoria, ne esce più forte. A tratti, specie nel ‘cuore’ del girone Rosso, risulta il motore biancorosso in quanto a energia e dinamismo. Quando il livello si alza, ne risente leggermente, ma non si perde mai d’animo.

Penna 8,5. Dopo una stagione passata ai box in maglia Verona, si dimostra pienamente recuperato e lancia segnali davvero importanti. Porta in campo grande ordine, guidando i compagni in fase difensiva tra recuperi e possessi ‘sporcati’ in serie, concedendosi pure qualche lusso alla voce assist. Elemento di spessore a tutto tondo, spiegata alla perfezione dalla valutazione della sua post-season, ben 14,8 di media in 23,6’ di utilizzo.

Benvenuti 7. Fastidiosi acciacchi fisici lo rallentano, ma ce la mette sempre tutta e non si risparmia mai. Infilando pure qualche uscita di sostanza a livello offensivo. Nei playoff è tra i protagonisti contro Chiusi e Udine, prima di arrendersi all’atletismo cremonese.

Under 6. Ndour e Munari alzano il livello medio, fugaci apparizioni di Flan e Zilio, ma ci sono anche i 5 punti segnati da Borciu in gara2 contro Udine.