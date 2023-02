Con un cammino identico alla Libertas Hockey Forlì, fatto di due vittorie e un ko, saranno i Riders di Montebelluna i prossimi avversari dei biancazzurri forlivesi, che stasera alle 19 scenderanno in campo in casa dei trevigiani per il quarto turno di serie B di hockey inline. L’obiettivo per Yahyaoui e compagni è abbastanza chiaro: riscattare il passo falso dello scorso weekend e il ko del pattinodromo di via Ribolle contro Civitavecchia per 3-4.

Le altre partite: Civitavecchia-Legnaro, Roma-Piacenza e Viareggio-Castelli Romani.