Forlì a Parma cerca il primo blitz Servono conferme e progressi

Prima trasferta stagionale per il Softball Forlì, che per la seconda giornata del campionato di serie A1 di softball è impegnato alle ore 14 per gara 1 e alle 16.30 per gara 2 nella trasferta in terra emiliana in casa dell’Old Parma. Per le due gare è prevista la diretta streaming nel sito della Fibs (la federbaseball).

Le parmensi vengono da una netta doppia sconfitta alla prima giornata (10-3 e 8-1) contro la Blue Girls Pianoro, entrambe le gare terminate per ‘manifesta’. Le romagnole invece, dopo aver battuto di misura in ambedue gli incontri (4-3 e 7-6) la neopromossa Macerata, si presenteranno al Quadrifoglio di Parma ad affrontare la formazione locale con l’obiettivo di confermare la prestazione vincente fornita all’esordio e cercare pure di migliorarsi nei vari reparti, apparsi ancora appannati al debutto.

Nelle emiliane dovrebbe ancora essere assente la pitcher straniera, con l’arrivo previsto entro fine mese. La pedana sarà così affidata alle tre italiane: Ghillani, Nannetti – lo scorso anno a Pianoro – e la giovane Moretti. Mentre sarà invece della gara l’americana Moreland, anche lei come la forlivese Ilaria Cacciamani, proveniente dal campionato neozelandese: buono il suo debutto con una media .667, con 4 valide in 6 turni nel box, un veloce corridore sulle basi.

In gara1 in pedana per Forlì ci sarà Ilaria Cacciamani, che quasi sicuramente affronterà Ghillani, mentre in gara 2 spazio alla americana Graves per Forlì, che verrà opposta alla bolognese Nannetti. In attacco, con solo due gare disputate, l’Old Parma ha ottenuto una media battuta di .243 con due giocatori sopra i .300 di media, la già nominata Moreland con .667 e Ghillani con .500. Per Forlì, che nei primi due incontri ha chiuso con una media battuta di .328, spiccano la giovane Spiotta con un 3 su 4 nel box e una media di .750, Gasparotto (nella foto) media .500 con un fuori campo, Ricchi .500, Cacciamani a quota .429 e infine sempre sopra quota .300, Cortesi e Onofri Carlotta con .333 di media battuta.

Le altre partite: Collecchio-Sestese, Caronno-Blue Girls Pianoro, Saronno-Thunders Castelfranco e Macerata-Bollate.

e. ma.