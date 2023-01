Forlì, a rischio Caprioni. Chance per Cognigni

Un’infermeria che non si svuota. Al contrario di quanto ci si augurasse durante la sosta natalizia, la rosa del Forlì a disposizione di mister Mattia Graffiedi continua ad essere priva di diversi elementi. A parte i lungodegenti attaccanti Manara e Tascini, fuori sino al termine della stagione, ed il portiere Ravaioli, tutti out da tempo, l’allenatore biancorosso in vista del rientro in campo di domenica sul campo del fanalino Salsomaggiore dovrà giocoforza fare i conti con diversi forfait. Ancora ai box Elia Ballardini, che sta recuperando la condizione fisica dopo il malanno al ginocchio che lo ha tenuto fuori squadra da oltre due mesi. Della partita non farà parte il giovane centrocampista Giovanni Farneti, classe 2004, in luce negli ultimi match, che sta recuperando da una distorsione a una caviglia, accusata in allenamento e non ancora assorbita. Così come il terzino Adriano Fusco, che dovrebbe recuperare dallo stesso infortunio e tornare a essere disponibile per il match di domenica 15 gennaio contro il Sant’Angelo.

Alla ripresa degli allenamenti è rientrato nel gruppo biancorosso il centravanti Cognigni, reduce da uno stiramento a un polpaccio che lo ha escluso dai match con Sammaurese e Crema. Molto probabile che possa essere convocato e utilizzato partendo magari dalla panchina. L’ultimo dubbio per l’allenatore di Cesenatico riguarda l’attaccante Lorenzo Caprioni (nella foto), capocannoniere del Forlì con sette reti, che ha accusato in questi giorni un lieve risentimento muscolare che lo ha tenuto fuori nel test amichevole della settimana scorsa col Tropical Coriano. L’impiego dell’estroso giocatore offensivo sarà deciso nei prossimi giorni.

La gara di domenica sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della società con la consueta telecronaca di Gianluca Dall’Oro.

Franco Pardolesi