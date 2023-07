Forlì, accordo col Milan: camp al Morgagni

Il Forlì calcio ha definito l’accordo con la Fondazione Milan per la messa a punto dello ‘Special Camp’ che si terrà tra dal 4 all’8 settembre allo stadio Tullo Morgagni. Uno stage di cinque giorni dedicato ad allenamenti e divertimenti guidato dai tecnici specializzati dell’Ac Milan. Il Camp sarà aperto a tutti i giovani forlivesi tra i 6 e gli 11 anni purché iscritti ad un’associazione sportiva del territorio; il tutto, con l’intento di donare una possibilità in più ai baby forlivesi dopo i recenti eventi alluvionali. L’iniziativa sarà completamente gratuita e ad ogni bambino sarà regalata un kit speciale griffato Milan. Per le iscrizioni, aperte sino a domenica 16 luglio, le mail [email protected] o [email protected], oppure chiamando la segreteria al 366. 65603.

Un baby del Forlì, nel frattempo, va alla Ternana. Ieri la società biancorossa ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Raffaele Visani alla compagine umbra, la cui prima squadra dai blasonati trascorsi milita adesso in serie B. Il talento biancorosso, nato il 27 luglio 2006, un prodotto appunto del settore giovanile del Forlì, di ruolo terzino sinistro, passa così definitivamente nelle fila dei rossoverdi dopo esperienze anche nelle rinomate ‘cantere’ di Sassuolo e Bologna, a seguito dell’ottima scorsa stagione nella formazione Under 17 della stessa Ternana; prestazioni che hanno portato il club umbro a definirne il riscatto.

Per quanto riguarda infine la prima squadra biancorossa, ieri nessun annuncio ufficiale dopo i primi quattro arrivi, ma il ds Protti sta definendo la rosa e sono attesi a breve già altri ingaggi; in particolare quelli dei difensori Masini e Maggioli, in arrivo dalla Sammaurese. Fra le priorità, poi, mettere sotto contratto idue nuovi portieri e due difensori centrali.

Franco Pardolesi